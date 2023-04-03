Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi 08:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
TÜBİTAK 195 proje personeli alacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]
TÜBİTAK, araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadroları için 195 kişi alacak. Başvurular, 24 Nisan'da sona erecek.
TÜBİTAK'ın proje personeli ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) 183, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsüne (TÜSSİDE) 12 proje personeli istihdam edilecek.
İlanlar için başvurular 24 Nisan'da sona erecek.
Müracaatlar için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun sitelerinde yer alıyor.
Araştırmacı, teknik ve destek personeli, AR-GE teknisyeni ve usta kadrolarını kapsayan alım için başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden (https://kariyer.tubitak.gov.tr) yapılabilecek.
Etiketler: Tübitak Resmi Gazete İstihdam
Son Haberler
- 09:13
- 08:40
- 08:27
- 07:56
- 07:53
Sıradaki Haber
Bakan Kirişci: Jeotermalde Avrupa'da 1. sıradayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz