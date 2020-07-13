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Sınır ötesi harekatlar ve terörle mücadele operasyonlarında daima görev başındalar. Amaçları, savaş uçaklarını en uzun süre havada tutmak.

101'inci Havada Yakıt İkmal Filosu, nam-ı diğer Asenalar. Adana'da bulunan filo, envanterindeki 7 KC-135R uçağı ile 25 yıldır görevde.

Filo komutanı, KC-135R uçağının, 1995 yılından bugüne kadar Türk Hava Kuvvetlerinin katıldığı bütün harekatlarda, bütün yurt dışı intikallerinde uçak götürme, personel nakli veya kargo nakli için kullanıldığını anlattı.

40 bin fit irtifaya kadar görev yapabiliyor

4 jet motoruna sahip tanker uçakta, 2 subay ve 2 astsubay görev yapıyor. KC-135R, havada yakıt ikmali yapabilmek için bulunan panellerin altında baştan sonra 100 ton yakıt taşıyabiliyor.

Görev; uçağın kuyruğundaki özel bir bölümde, Havada Yakıt İkmal Operatörü tarafından gerçekleştiriliyor.

Havada yakıt ikmali sırasında operatör, yakıt alan uçak pilotları ile sürekli iletişim halinde oluyor. KC-135R 40 bin fit irtifaya kadar görev yapabiliyor.

Yere inmeden yeni göreve hazırlar

Envanterdeki F-16'lara dakikada 1 ton, F4 ve E7T Havadan Erken İhbar ve Kontrol Uçaklarına ise dakikada 2 ton yakıt aktarabiliyor. Filo komutanı, KC-135R uçağıyla ilgili şu bilgileri de verdi:

"KC-135R uçağı, kuvvet çarpanı olarak nitelendirilen havada savaş uçaklarımızın görev süresini ve menzilini uzatan bir özelliğe sahiptir. Ülkemize yönelen tehditlerin, ülkemizin sınırlarının çok daha ilerisinde bertaraf edilmesine yardımcı olmaktadır."

Yakıt ikmali tamamlanan uçaklar, yere inmeden yeni göreve hazır hale geliyor.

Haber: Doğancan Aksoy

Kamera: Ata Çalapkulu