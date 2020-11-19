Yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütüne ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın emriyle Bakanlığa bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahta devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor.

OHAL'in kaldırılmasının ardından bakan onayıyla TSK'da 5 bin 587 personel ihraç edildi. Yine aynı dönemde 1512 emekli askerin de rütbeleri geri alındı. Böylelikle 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilenlerin toplam sayısı 20 bin 566 oldu.

Bunların yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na (KKK) bağlı hudut birlikleri de yurt dışına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda 2 sene içinde hudut kartalları FETÖ mensubu 196 kişiyi yurt dışına kaçmaya çalışırken sınır hattında kıskıvrak yakaladı.

"Bu şanlı üniformayı tek bir hain bile taşımamalı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da daha önce konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, tüm terör örgütleriyle olduğu gibi FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtmişti.

Akar, "FETÖ ile mücadele, Cumhuriyet Başsavcılıkları, MİT Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, yeni bilgi ve belgeler ışığında sıralı amirlerin takip ve kontrolünde aksatılmadan sürdürülmektedir. FETÖ ile MSB, Genelkurmay Başkanlığımız ve Kuvvet Komutanlıklarımız tarafından aynı kriterler kullanılarak mücadele edilmektedir. Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" ifadelerini kullanmıştı.