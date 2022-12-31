Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB (Arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz."
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz.#MSB pic.twitter.com/jhNfm0OVYp— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 31, 2022
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