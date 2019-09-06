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TSK ve MİT'ten Kandil'e operasyon: 4 terörist etkisiz hale getirildi06 Eylül 2019 Cuma 18:50 - Son Güncelleme 06 Eylül 2019 Cuma 19:09
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Kandil bölgesine düzenlenen harekata ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Kandil bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı bölücü teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.