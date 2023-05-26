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Gündem
TRT Haber 26.05.2023 16:56

TRT'den ezber bozacak belgesel: Yeter! Söz Savunmanın

Türkiye, Cumhuriyet tarihinin ilk darbesiyle bundan 63 yıl önce tanıştı. TRT Haber, 27 Mayıs'ın yıl dönümünde ezber bozacak bir belgesel hazırladı. "Yeter! Söz Savunmanın" belgeseli, hukukun hiçe sayıldığı Yassıada duruşmalarının gizli örtüsünü kaldıracak.

Televizyonda ilk kez yayımlanacak, Türk siyasi tarihinin karanlık dönemlerine ışık tutacak "Yeter! Söz Savunmanın" belgeseli, 6 ayda hazırlandı.

TRT imzası taşıyan belgeselde, esir Demokrat Partililerin savunmaları kendi sesinden duyulacak.

Yaklaşık 6 ayda hazırlanan belgeselin yapım sürecinde, 289 saat ses kaydı dinlendi, binlerce sayfa tutanak incelendi, zabıtlar ile ses kayıtları karşılaştırıldı hem çelişkili hem de noksanlıklar tespit edildi.

Yargılama Salim Başol'un sesiyle başladı. Oysa kara propaganda makinesi daha önce çalıştırıldı. 'Yassıada Saati' radyo programının çok ötesine geçti. Savunmaların nasıl sansürlendiği belgeselde anlatıldı.

37 ismin ses kayıtlarına yer verildi

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, kabine üyeleri, bürokratlar ve bilim insanlarının da aralarında olduğu 37 ismin ses kayıtlarına belgeselde yer verildi.

5 bölümden oluşuyor

Toplamda 170 dakikalık uzunluğa sahip belgesel 5 bölümden oluşuyor. 27 Mayıs’ın yıl dönümünde yayımlanmaya başlayacak "Yeter! Söz Savunmanın" belgeseli, her cumartesi saat 22.30 da TRT Haber ekranlarında olacak.

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