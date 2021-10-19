Politikacılar, uzmanlar ve akademisyenler, 5'inci yılında TRT World Forum'da kürsel sorunları konuşacak. Yılın teması "Güç ve Paradoks: 21. Yüzyılda Büyük Stratejiyi Anlamak" olacak.

Çevrim içi düzenlenecek etkinliğin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

36 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılacak

TRT World Forum'a 36 ülkeden 100'e yakın konuşmacı katılacak. Küresel sorunlara yeni bakış açıları ve yaklaşımlar getirilecek.

Forumda, küresel iklim ve sağlık krizine özel bir parantez açılacak. Uluslararası ekonomik kalkınma masaya yatırılacak. Dijital çağda politika oluşturmak bir başka önemli başlık olacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da konuşma yapacak.

Etkinlik canlı takip edilebilecek

TRT World Forum 2021'de uluslararası sanatçılar konserler de verilecek.

TRT imzası ile düzenlenen dev etkinliğe, "www.trtworldforum.com" internet adresinden kayıt yaptırılabilecek. Etkinlik canlı olarak takip edilebilecek.

2 gün sürecek TRT World Forum 20 Ekim'de sona erecek.