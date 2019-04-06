31 Mart seçimleri sonrası bazı il ve ilçelerde itirazlar sonucu oylar yeniden sayılıyor.

Canlı yayına izin yok, haber amaçlı görüntü alınabilecek

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), oy sayım işlemleriyle ilgili asılsız iddialardan kaynaklı gerçek dışı haber yapılmaması için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sandıklardan canlı yayın yapmak için başvuru yaptı.

YSK, TRT'nin Ankara ve İstanbul'dan canlı yayın başvurusunu kabul etmedi, ancak sayımı devam eden sandıklardan haber amaçlı görüntü almasına izin verdi.

TRT'den YSK'ya başvuru

TRT, oy sayımı devam eden sandıklardan canlı yayın yapmak için başvuru yapmıştı.

TRT Genel Müdürü Vekili Erkan Durdu imzasıyla yapılan başvuruyla ilgili açıklama şu şekilde:

"Kurulunuz tarafından büyük bir titizlikle yürütülen bu süreçte kamuoyunun gerçek dışı haber ve yorumlarla yanıltılmaması ve doğru bilgilendirilmesi bakımından, yeniden sayım işlemlerinin, sayımların yapıldığı İstanbul ve Ankara'daki sandık başlarından kanallarımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınla kamuoyuna aktarılmasının yararlı olacağı değerlendirilmektedir.

Kamu yararı ve kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmeyi ilke edinmiş olan Kurumumuza, bu yayınların ivedilikle yapabilmesi hususunda gerekli iznin verilmesini Kurulunuzdan saygılarımızla arz ederiz."

Kaynak: TRT Haber