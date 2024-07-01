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Gündem
TRT Haber 01.07.2024 09:29

TRT Haber, Pençe Kilit bölgesinde

TRT Haber, Milli Savunma Bakanlığı'nın özel izniyle sınır ötesinde teröristlerin "girilmez" propagandası yaptıkları dağlarda, "Pençe Kilit" operasyon bölgesinde Mehmetçiğin mücadelesini görüntüledi.

Damla Bürçeler
Damla Bürçeler
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Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde "süreli, süresiz, öngörülemez" anlayışıyla terörü kaynağında yok ediyor. 

Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanlığı'ndan çıkan TRT Haber ekibi özel izinle sınır ötesine Pençe Kilit operasyon bölgesine giderek Mehmetçiğin mücadelesini, girilmez denen o dağlarda görüntüledi.

 

Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Kilit operasyonunda ilk üs bölgesi Zer Tepe oldu.

Zer Tepe Üs Bölgesi 2 bin 285 rakımda olması aynı zamanda araziye hakimiyeti bulunan Avaşin Basyan, Zap ve Metina bölgesine hakimiyeti ile bölgede en önemli noktalardan biri.

TRT Haber, Pençe Kilit bölgesinde

Mevzilerde gözler sürekli teröristlerin olası geçiş güzergahlarında. Üs bölgelerinde teknolojinin imkanları da kullanılıyor. Keşif ve gözetleme sistemleri her türlü hava şartında devrede. Olası bir tacizde, kamikaze dronlar gibi sistemlerle anında müdahale ediliyor.

TRT Haber, Pençe Kilit bölgesinde

Teröristlerin sığındıkları coğrafya geri dönülemez hale geldi

Teröristlerin yıllarca en güvenli yer kabul ettikleri mağara ve sığınaklardan bugüne kadar 2 bin 836'sı imha edildi. Böylece teröristlerin yıllarca sığındıkları coğrafya geri dönülemez hale geldi. 

TRT Haber, Pençe Kilit bölgesinde

Mehmetçiğin, terörle mücadelesinde en önemli unsurlardan SİHA, F-16 savaş uçakları ve helikopterler nokta operasyonların mimarı oldu.

Irak'ın kuzeyinde bugüne kadar, "ulaşılamaz" propagandası yapılan Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bugüne kadar bin 982 terörist etkisiz hale getirildi.

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TRT Haber, Irak'ın kuzeyinde
TRT Haber, Irak'ın kuzeyinde
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