Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin geleneksel Basın Özendirme Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu.

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, tören konuşmasında, "Geleneksel olarak düzenlediğimiz Basın Özendirme Yarışmasına hoş geldiniz. Zor bir dönemden geçiyoruz medya olarak, yerel medya olarak. Pandemide sıkıntılı günler geçirdik. Kısmen de olsa aldığımız mesafe umut verici" dedi.

Basın camiasını bir araya getiren törende TRT Haber'e ödül verildi.

TRT Haber kameramanı Bülent Serin, TV görüntü dalında başarı ödülü aldı:

"Ben bu ödülü Suriye'de görev yaparken aldım. Zor şartlarda çalıştık, çalışmanın ödüllendirmeleri, onurlandırmaları çok güzel, çok teşekkür ederim. Bu bir ekip işi, bunu tek başıma almadım. Bunun arkasında koskocaman TRT kurumu var. Herkese çok teşekkür ederim."

TRT Haber geçen yıl da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nden 3 ödül almıştı.