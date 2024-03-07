TRT Genel Müdürü Sobacı: Türkiye'nin güçlü kadınlarının sesiyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 'Tarımda Kadın Emeği' zirvesinde konuştu.

Emine Erdoğan, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gıda üretiminin yarıdan fazlası kadınların ellerinde gerçekleşiyor. Sizler bir yandan doyurarak milletimize analık yapıyor diğer yandan henüz doğmamış evlatlarımızın hakkını gözetiyorsunuz" dedi.

Sobacı'dan aile vurgusu

Programda konuşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da kamu yayıncılığını büyük bir sorumlulukla yerine getirdiklerini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle kadını iş hayatından erkeği de evden soyutlayan bir anlayış daha en başından aile kavramına darbe vurarak işe başlıyor demektir. Bu çerçevede bizler dizilerimizden haberlere gündüz kuşağı programlarımızdan belgesellere kadar pek çok içeriğimizde aile olabilmenin ortak sorumluluklar bilincine dayandığı gerçeğine derinlikli bir şekilde yer veriyoruz."

"TRT içeriklerinin güçlü olması için kadın bakış açısı zorunluluk"

Mehmet Zahid Sobacı, bir ülkenin zenginliğinin kadınların gücünün her alanda var olmasına bağlı olduğunu belirterek, "TRT güçlü Türkiye'nin güçlü kadınlarının ekranı ve sesidir" dedi.

TRT Genel Müdürü Sobacı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek kamera önünde gerekse kamera arkasında faaliyet alanlarımızın tamamında kadın mesai arkadaşlarımızın büyük bir gayreti ve etkisi bulunuyor. Bizler biliyoruz ki yayıncılık gibi titizlik gerektiren bir alanda içeriklerin perspektif ve nitelik bakımından güçlü olması için kadın bakış açısı emeği ve özeni bir ihtiyaç değil, zorunluluktur."

"İçeriklerimiz kadının gücünü anlatıyor"

Sobacı, kadınların gücünü ortaya koyan içerikleri ön plana çıkardıklarını belirtti,

TRT kanallarında yayımlanan programları örnek gösterdi.

"TRT, kadın girişimcilerin hikayeleri kadınların iş hayatındaki başarıları ve kadına şiddetle mücadele konusundaki yayınları kadar çok önemli bir başka hususu da özellikle gündeme getirmektedir. İş ve aile sorumlulukları arasındaki dengenin sağlanması olarak niteleyebileceğimiz bu konuda toplumsal farkındalığın oluşturulmasını kamu yayıncılığının bir sorumluluğu olarak görüyoruz."

'Hayallerinin Peşinde' programına katılan çiftçiler TRT'ye teşekkür etti

'Tarımda Kadın Emeği' zirvesinde açılan TRT standına katılımcıların ilgilisi yoğun oldu.

TRT 1'de yayımlanan 'Hayallerinin Peşinde' programına konuk olan girişimciler de TRT'nin kadınlara verdiği desteğe dikkat çekti.