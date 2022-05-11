TRT World, TRT Arapça, TRT Rusça, TRT Almanca ve şimdi de TRT Fransızca.

Türkiye'nin dünyaya açılan yüzü TRT, uluslararası yayınlarına bir yenisini daha ekledi. TRT'nin yeni dijital haber kanalı TRT Fransızca'nın lansmanı Ankara'nın simge yerlerinden Atakule'de yapıldı.

Tanıtım programına İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, TRT yönetimi ve yabancı misyon şefleri ile çok sayıda davetli katıldı.

"TRT'nin bu girişimi uluslararası hegemonyaya bir itirazdır"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin dünyanın örnek kamu yayıncılarından biri olduğunu söyledi. "TRT uluslararası yayıncılıkta da bir marka" dedi.

"Bugün uluslararası alanda bir avuç medya şirketinin tahakkümü ile karşı karşıyayız. Bu medya şirketleri bu tahakküme rağmen gerçeğin aynası olmak gibi bir işlevi ustlenmiyorlar. TRT'nin bu girişimi uluslararası hegemonyaya bir itirazdır, bir çıkıştır, bir alternatif oluşturma çabasıdır. TRT World'de olduğu gibi ve TRT'nin diğer uluslararası platformlarında olduğu gibi"

Altun, dünya genelinde 290 milyon kişinin Fransızca konuştuğuna dikkat çekti.

Bu noktada TRT Fransızca'nın oynayacağı role vurgu yaptı:

"TRT umuyorum ki uluslararası yayıncılık performansıyla hakikatin sesi olarak alternatif medya platformları inşa edecektir. TRT Fransızca dünyada milyonlarca insan için bir alternatif medya ortamı sunacaktır. Türkiye'nin bölgesel barış girişimlerini küresel meselelerdeki pozisyonlarını net bir biçimde ortaya koyacak Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma devrimini Fransızca konuşan dünyaya aktaracak"

"Dünyayı dünyaya tanıtıyoruz"

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ise TRT Fransızca'nın uluslararası habercilik anlayışına yeni bir soluk getireceğini söyledi:

"TRT Fransızca dijital haber kanalımız, Fransızca dilinde yayın yapan medya dünyasında büyük bir boşluğu dolduracak. TRT ailesi olarak biz, dünyadaki tek merkezli, tek kutuplu yayıncılık anlayışına karşı bir şerh düşüyoruz. Habercilik açısından tek yönlü haber akışının karşısına koyduğumuz bu yeni anlatı biçimini, genişlettiğimiz haber ağı ile güçlendiriyoruz."

#TRTFransızca’nın lansmanını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dünyanın dört bir yanında Fransızca konuşan izleyicilerimize geniş bir haber yelpazesi sunuyor; önyargıları yıkma ve haberciliğin rolünü bir kez daha anlamlı kılma misyonuyla uzun yolculuğumuza başlıyoruz. pic.twitter.com/7joha2z2hP — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) May 11, 2022

Sobacı, TRT'nin küresel çapta bir medya kuruluşuna dönüştüğüne dikkati çekti.

"Dünyayı dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

"Küresel medyadaki varlığımızın amacı; dünyanın her noktasından haberleri duyurmaktır. Sesi biz olmasak duyulamayacak olanları önceliğimiz haline getirmeye devam ediyoruz. TRT Fransızca'nın uluslararası yayın ağımıza katılmasıyla, özellikle Avrupa başta olmak üzere neredeyse tüm dünyada yükselen İslam ve yabancı karşıtlığına karşı farkındalığın artmasına katkı sağlayacağız."

TRT Fransızca doğru, tarafsız ve özgün yayıncılık anlayışıyla takipçilerine kaliteli haber ve içerik sunmaya devam edecek.