FETÖ'cü hainler 15 Temmuz gecesi İstanbul'da da TRT'nin sesini kesmek istedi. Darbeciler TRT İstanbul Radyosu'na bomba ihbarı yalanıyla girdi.

Hainlerin ilk işi güvenlik görevlilerinin silahlarını almak oldu. Ardından hızla binayı boşaltmaya çalıştılar.

"İşiniz bitti hepiniz evinize dönün dediler"

TRT Kameramanı Necmi Hastürk, o anları, "Arkadaşlardan biri, ulaştırmadaki dışarıya baktı, abi dışarıda bahçede askerler var dedi. Darbe oluyor herhalde dedi. Ben de olur mu öyle şey bu saatte darbe mi olur, darbe dönemi mi kaldı dedim.

Koridor arkaya kadar asker doluydu. Tamam burada artık işiniz yok, işiniz bitti, hepiniz evinize dönün şeklinde sert bir şekilde telkinde bulundular. Bundan sonra ülkenin yönetimi de bizde, kurumun yönetimi de bizde diye laf etti." diyerek anlattı.

Binanın dışında ise TRT'yi korumak için toplanan binlerce kişi vardı.

Silah sesleri, yıldırma atışları, hatta isabet eden kurşunlar. Cumhuriyet Caddesi'nde hain darbeciler ve halk karşı karşıyaydı.

Yaşananların hiçbiri halkın direnişine engel olmadı. Sabaha kadar TRT'ye sahip çıktılar.

"Direnenlerin gözlerinde en ufak bir korku emaresi görmedim"

TRT Muhabiri Ferit Demirbaş da, yaşananları şöyle anlattı;

"Merkezdeki arkadaşlarımla sürekli iletişim halindeydik. Bir süre sonra arkadaşlarıma ulaştığım cep telefonları kapandı. Kurumun dahili numaralarını aradım ulaşamadık. Hemen kurumumuzun olduğu bölgeye geldik. İlk duyduğum ve inanamadığım şey polisin anonsundaki şu şey oldu: Asker yanlış yapıyorsun, devletin sana emanet ettiği silahı bizlere ve halka doğrultma. Zaman ilerledikçe kalabalık artık giderek artıyordu. Eşiyle helalleşmiş, çocuğunun alnından öperek sevdiklerini geride bırakmış hiç kimse bir adım geriye atmıyordu. Ben onların gözünde en ufak bir korku emaresi görmedim."

O gece on binler TRT'yi savunda

O kanlı gecede, Fahrettin Yavuz, Murat Demirci, Fas uyruklu Cevat Merrun Harbiye'de şehit oldu, 50 kişi yaralandı.

Hainler, TRT Ulus Binasına ise 3 askeri personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü kamyonla geldi. Terör tehdidi olduğunu söyleyerek binaya girdiler. Silah zoruyla yayınları durdurdular. Dışarıda ise vatan, millet, bayrak diye koşan halk vardı.

Sabaha karşı tüm Türkiye'de olduğu gibi TRT İstanbul Radyosu'nda da işler değişmişti. TRT'ye kalkışma planıyla giren hain darbeciler tek tek kelepçelenerek dışarı çıkartıldı. Türkiye, aydınlık bir sabaha uyandı. TRT de milletin sesi olmaya devam etti.

O geceden geriye Harbiye'de yüzlerce mermi kovanı, Ulus'ta ise askeri araçlar, tüfek ve üniformalar kaldı.

Haber: Aslıhan Karslı

Kamera: Yüksel Şimşek