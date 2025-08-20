Açık 25.2ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 20.08.2025 10:20

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2026 ve 2027 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Süreç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na taşınacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı

Kamu İşveren Heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 12 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda sendikalara ilk zam teklifini sunmuştu.

Bu toplantıda, hükümet sendikalara, kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına 2026'nın ilk altı ayı için yüzde 10 ikinci altı ayı için yüzde 6, 2027'nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yüzde 4'lük zam öngören bir teklifte bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan son görüşmede 2026'da önerilen zamma hükümetten ek teklif geldi. Memurların taban aylığında bin liralık artış önerildi.

Görüşmeler sonuçsuz kaldı

Pazartesi günü, Hükümet 6,5 milyonu aşkın memur ve emeklisi için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önerdi. Sendikalara, 2027 yılı için sunulan teklif ise ilk altı ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4 oldu. Ayrıca bin TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümet ile memur zamları için yapılan görüşmelerin sonuçsuz kaldığını açıkladı.

Bu aşamadan sonra Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Hakem Kurulunun vereceği karar bağlayıcı olacak.

OKUMA LİSTESİ