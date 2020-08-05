Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tiyatro ve sinema oyuncusu Üstün Asutay vefat etti
Arabesk, Selamsız Bandosu, Uzaylı Zekiye gibi pek çok sinema filmi ve televizyon dizisindeki rolleriyle hatırlanan 82 yaşındaki Üstün Asutay, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Üstün Asutay; Arabesk, Selamsız Bandosu ve daha pek çok sinema filminde rol aldı. Kuruntu Ailesi, Bizim Mahalle ve Uzaylı Zekiye gibi televizyon dizilerinde de sevilen karakterlere hayat verdi.
82 yaşında vefat eden Asutay, bu rollerle zihinlerde yer etti.
İlk derslerini Münir Özkul ve Kenan Pars'tan alan Asutay, çocuk tiyatrolarında ve çeşitli topluluklarda çok sayıda oyunda sahneye çıktı.
1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ni kurdu. Derneğin onursal başkanlığını yürüten Üstün Asutay, 3 haftadır özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.
Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.
Etiketler: üstün asutay üstün asutay kimdirSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 01:34
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