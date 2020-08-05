Üstün Asutay; Arabesk, Selamsız Bandosu ve daha pek çok sinema filminde rol aldı. Kuruntu Ailesi, Bizim Mahalle ve Uzaylı Zekiye gibi televizyon dizilerinde de sevilen karakterlere hayat verdi.

82 yaşında vefat eden Asutay, bu rollerle zihinlerde yer etti.

İlk derslerini Münir Özkul ve Kenan Pars'tan alan Asutay, çocuk tiyatrolarında ve çeşitli topluluklarda çok sayıda oyunda sahneye çıktı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve Cem Karaca ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği'ni kurdu. Derneğin onursal başkanlığını yürüten Üstün Asutay, 3 haftadır özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi görüyordu.

Asutay'ın çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiği belirtildi.