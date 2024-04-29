Çok Bulutlu 20ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 29.04.2024 11:56

TikTok: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan gelecek davete hazırız

TikTok Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, TBMM Komisyonundan yeni davet gelmesi durumunda komisyon huzuruna çıkmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, "TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz" dedi.

TikTok: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'ndan gelecek davete hazırız

TikTok Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın "TikTok temsilcilerinin komisyona verdikleri cevaplarla uygulamaları arasında farklılıklar var. Bu nedenle TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Komisyonun çalışmalarına katkı sağlayabilmek ve sorularını cevaplayabilmek adına daha önce kendilerine ulaşan davetlere katıldıklarını anımsatan Gelen, Ocak 2022 ve Aralık 2023'te komisyon huzuruna çıktıklarını söyledi. Gelen, "Yeni bir davetin gelmesi durumunda, üzerimizdeki sorumluluk bilinciyle bir kez daha komisyonun huzuruna çıkmaktan memnuniyet duyacağız" diye konuştu.

Platformun güvenliğini ciddiye aldıklarını vurgulayan Gelen, şunları kaydetti:

"Moderasyon ekiplerimiz, TikTok içeriklerinin 'Topluluk Kuralları'na uymasını sağlamak amacıyla özenle ve titizlikle çalışıyor. Türkiye'de yüzde 96,7 ile küresel ortalamanın çok üzerinde olan kural ihlalli içeriklerin yüzde 98,9'unu proaktif bir şekilde yayından kaldırıyoruz. TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz."

Vaatlerini yerine getirmeyen TikTok'a yaptırım uyarısı
Vaatlerini yerine getirmeyen TikTok'a yaptırım uyarısı

ETİKETLER
TikTok TBMM
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Taksim'de gösteriye izin verilmeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:01
İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü
12:59
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görevinde kalma kararı aldı
12:56
7 bin 356 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sunuluyor
12:57
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
12:43
Mersin'de motosiklet kaldırıma çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
12:39
Uzmanlar, Fed'in eylülden önce faiz indirimine gitmesi beklemiyor
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
Volkanik cürufta çilek yetiştiren liselilerden ilk hasat
FOTO FOKUS
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
HÜRJET yüksek performans manevralarına devam ediyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ