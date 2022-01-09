THY uçakları siste güvenli iniş yapabilecek
THY uçakları, DHMİ'nin "Kategori 3 Yaklaşma Sistemi" sayesinde, sisin yoğun olduğu anlarda bile emniyetle iniş yapabilecek.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) "Kategori 3 Yaklaşma Sistemi" sayesinde, sis nedeniyle görüş mesafesinin en aza indiği anlarda da uçakların emniyetle inebileceğini duyurdu.
Üstün, yoğun sisin görüldüğü Erzurum'daki piste emniyetle inen THY uçağının görüntüsünü Twitter'dan paylaştı.
Paylaşımda, "DHMİ'nin 'Kategori 3 Yaklaşma Sistemi'ni devreye alması sonucu sis nedeniyle görüş mesafesinin 175 metreye kadar düştüğü anlarda bile Erzurum'a emniyetle inebileceğiz" sözlerini kullandı.
Sisli havalar artık ayrılık getirmeyecek. DHMİ'nin "Kategori 3 Yaklaşma Sistemi"ni devreye alması sonucu sis nedeniyle görüş mesafesinin 175 metreye kadar düştüğü anlarda bile Erzurum'a emniyetle inebileceğiz. pic.twitter.com/ZYyFwzjvCY— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) January 9, 2022