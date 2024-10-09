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Gündem
AA 09.10.2024 13:50

THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'nın Seatle-İstanbul seferini icra eden uçağın kaptan pilotu, uçuş esnasında hayatını kaybetti.

THY pilotu uçuş sırasında hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları'ndan (THY) yapılan açıklamada, TK204 sefer sayılı Seatle-İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağın kaptan pilotu İlçehin Pehlivan'ın, sefer sırasında baygınlık geçirdiği belirtildi.

Kaptan pilota uçakta yapılan müdahalenin sonuçsuz kalması üzerine kokpit ekibi, acil iniş kararı aldı ancak Pehlivan, iniş öncesi hayatını kaybetti.

Sağlık muayenesinde sorun tespit edilmedi

Açıklamada, 59 yaşındaki İlçehin Pehlivan'ın, 8 Mart 2024 tarihinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezi'nde periyodik sağlık muayenesinden geçtiği, yapılan muayenede, görevini yerine getirmesine engel olacak herhangi bir sağlık sorununun tespit edilmediği bilgisi paylaşıldı.

Uçağın New York'a iniş kararı aldığının belirtildiği açıklamada, yolcuların yurda dönüşlerinin New York istasyon üzerinden planlandığı aktarıldı.

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