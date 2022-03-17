Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, filmde destansı zaferin kahramanları olan şehitlerin cephelerden yakınlarına yolladığı gerçek mektuplar seslendirildi.

Çanakkale görüntülerinin yer aldığı filmde, Teğmen Fehmioğlu Kazım’dan annesine, Er Hilmi Hüseyin’den memleketine, Onbaşı Şakiroğlu İbrahim’den sevgilisine, Çavuş Arifoğlu Kamil’den ailesine, Er Mehmetoğlu İsmail’den eşine, Asteğmen Bekiroğlu Aziz’den Türk Milleti’ne yazılan mektuplar yer aldı.



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Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.#18MartÇanakkaleZaferi #TürkHavaYolları pic.twitter.com/dRvLWY8aoX — Türk Hava Yolları (@TK_TR) March 17, 2022

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat film ile ilgili, “Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu zaferi kazanan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Filmimizin bu zorlu zaferin ne denli fedakarlıklar ile kazanıldığını izleyicilerimize hissettirme noktasında sağlayacağı en ufak katkıyı çok kıymetli görüyoruz’’ dedi.