Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Koca, toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısının 71’e ulaştığını duyurdu.

8 yaralının tedavisinin serviste, 2 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu ifade eden Koca, "Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" sözlerini kullandı.