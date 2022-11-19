Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 16:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör saldırısında yaralanan 71 kişi taburcu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaralanan toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda" açıklamasını yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından İstiklal Caddesi'nde patlamada yaralanan vatandaşların sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Koca, toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısının 71’e ulaştığını duyurdu.
8 yaralının tedavisinin serviste, 2 hastanın ise yoğun bakımda olduğunu ifade eden Koca, "Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor" sözlerini kullandı.
İstiklal Caddesindeki patlamada yaralananların son durumu: Toplam 81 yaralıdan tedavisi tamamlanıp taburcu olanların sayısı 71’e ulaştı. 8 yaralımızın tedavisi serviste devam ediyor. 2 hastamız yoğun bakımda. Sağlık çalışanlarımız, hepimiz adına, ellerinden geleni yapıyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 19, 2022
Etiketler: Fahrettin Koca İstanbul Terör Saldırısı
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