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TRT Haber 06.10.2023 15:42

Terör örgütü PKK hedefleri böyle vuruluyor

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin kullandığı petrol tesisleri ve depolar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vuruluyor. TRT Haber ekipleri, sınır hattındaki hareketliliği görüntüledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerinde sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler Türk jetleri tarafından bir yıl içinde ikinci kez vuruldu.

Dün saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ardından bugün de Suriye sınırında bombardıman sesleri duyuldu. Vurulan hedeflerden dumanlar yükseldi.

TRT Haber ekipleri, sınır hattındaki hareketliliği görüntüledi.

SİHA'lar da görev aldı

Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

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