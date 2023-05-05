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DHA
HABER GİRİŞ
05.05.2023 09:05
, 05.05.2023 09:06
SON GÜNCELLEME
05.05.2023 09:06
Terör örgütü DEAŞ'a 23 ilde operasyon: 74 şüpheli gözaltında
Yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ'a yönelik 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda 74 şüpheli gözaltına alındı.
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