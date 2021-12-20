Haber Giriş: 20 Aralık 2021 Pazartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü DEAŞ ve FETÖ mensupları sınırda yakalandı
Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün DEAŞ, 2'sinin de FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin hudut birliklerince yakalandığı belirtildi.
Yakalan kişilerden 4'ünün DEAŞ, 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Sınır Güvenliği
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