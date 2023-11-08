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Gündem
TRT Haber 08.11.2023 10:23

Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 1 Ocak 2023 ile 1 Kasım 2023 arasında PKK/KCK’ya yönelik, 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldığını söyledi. Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 721 teröristin etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden, hain Bölücü Terör Örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör, hamdolsun bitme noktasına geldi.

1 Kasım itibarıyla, FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, 1343’ü tutuklandı, 1400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

104 bombalı eylem önlendi

Son 10 ayda 104’ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.  

DEAŞ’e yönelik 1149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda
227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı,
507’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Sol Terör Örgütlerine yönelik, 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda
8 terörist etkisiz hale getirildi.  535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Ayrınıtlar geliyor...

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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