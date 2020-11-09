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Tendürek'te hava destekli operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yıldırım-10 Operasyonu kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Yıldırım-10 Operasyonu kapsamında Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince hava destekli operasyon düzenlendi.
2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Terör Örgütü İçişleri BakanlığıSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 13:33
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