Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ Limanı'nda 114 kilogram kokain ele geçirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekiplerince Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Muş, paylaşımında, "Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 114 kilogram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile başarılı mücadelesini sürdüren Gümrük Muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mehmet Muş Ticaret Bakanlığı
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