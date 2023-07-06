Tedavisi tamamlanan Bahadır Yenişehirlioğlu taburcu oldu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yenişehirlioğlu'nun hastanedeki tetkikleri sonucunda bel bölgesindeki ikinci omurga seviyesinde bir çökme kırığı ile boyun bölgesinde zorlanma ve buna bağlı ağrılarının olduğu tespit edildiği belirtildi.

Yenişehirlioğlu'nun, AFSÜ'de 28 gün boyunca mutlak yatak istirahati aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFSÜ Rektör Yardımcısı ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Aslan'ın başında bulunduğu ekibimiz tarafından tedavisi hastanemizde tamamlanan Yenişehirlioğlu, yürümeye başlamasının ardından hastanemizden taburcu edildi."

Açıklamada ifadesine yer verilen Aslan, Yenişehirlioğlu'nun, uygulanan tedaviler ile iyileşme sürecinin hızlanmasının yanı sıra son Tomografi ve MR çekimlerinde de olumlu bir tablo elde edilmesi ve omurga kırıklarında kullanılan omurga destek korsesi ile yürümeye başlamasının ardından taburcu olmasına karar verildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Aslan, "Yaklaşık bir aydır hastanemizde misafir ettiğimiz Yenişehirlioğlu'nu genel durumunun iyi olması ve yürümeye başlamasının ardından bir süre daha evinde istirahat etmesini önererek, bugün itibariyle şifa ile taburcu ediyoruz." ifadesini kullandı.

"İyileşme sürecine geçmişiz"

Yenişehirlioğlu da sosyal medya hesabından durumuyla ilgili bir video paylaştı.

Trafik kazası nedeniyle AFSÜ'de bir ay boyunca tedavi gördüğünü aktaran Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Allah'a şükrediyorum çünkü böylesine güzel bir hastanede çok değerli doktorlarımla, hemşirelerimizle ve uzmanlarımızla sağlıklı bir zamana ulaşmış olduk. Bugün ayağa kalkabildik. İlk yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tomografilerimiz de çekildi. İyileşme sürecine geçmişiz. AFSÜ'nün rektöründen bütün değerli doktorlarına ve tüm çalışanlarına gönül dolusu teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun."

Ünal Özdemir idaresindeki otomobil, 9 Haziran'da Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Karacaören Kavşağı'nda önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmış, araçta bulunan Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu yaralanmıştı.