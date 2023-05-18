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Gündem
TRT Haber 18.05.2023 23:31

TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu'nun, Sarayburnu Limanı'na demirleme anlarını içeren görüntüleri paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'nun yolculuğunu, limana girişini ve demirleme anlarını içeren görüntüler kullanıldı.


Paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı'na demirleme anları. Sizler de gururumuz TCG Anadolu'yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz." ifadesine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı TCG Anadolu
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