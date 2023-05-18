TCG Anadolu Sarayburnu Limanı'na demirledi

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu'nun yolculuğunu, limana girişini ve demirleme anlarını içeren görüntüler kullanıldı.

TCG ANADOLU Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı’na demirleme anları...



Sizler de gururumuz TCG ANADOLU’yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/YgfsuZWltM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2023

Paylaşımda, "TCG Anadolu Çok Maksatlı Amfibi Gemimizin Sarayburnu/İstanbul Limanı'na demirleme anları. Sizler de gururumuz TCG Anadolu'yu Sarayburnu Limanı'nda ziyaret edebilirsiniz." ifadesine yer verildi.