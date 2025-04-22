TBMM'de 23 Nisan çocuk özel oturumu

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te özel etkinlikler düzenlendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle koltuğunu 10 yaşındaki Berra Koramaz'a devretti.



Koramaz: Bugün bizlerin günüdür kutlu olsun. Bu mirası ileriye taşımak için inanç, çaba ve irademizin çok güçlü olduğunu bilmenizi isterim. pic.twitter.com/Wp5o6W04vD