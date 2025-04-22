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Gündem
TRT Haber 22.04.2025 13:09

TBMM'de 23 Nisan çocuk özel oturumu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Çocuk Özel Oturumu düzenlendi.

TBMM'de 23 Nisan çocuk özel oturumu

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Meclis'te özel etkinlikler düzenlendi.

 

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un oturumun açılışını yapmasının ardından Başkanlık Divanı, oturumu yönetecek çocuk başkana ve çocuk katip üyelere devredildi. Bu oturumda Genel Kurulu çocuklar yönetti.

Ayrıntılar gelecek...

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