TBMM Başkanvekili Önder, hastaneye kaldırıldı

Kalp ana damarında yırtılma meydana gelen TBMM Başkanvekili Önder, ameliyata alındı.

Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle müdahale için Şişli'deki özel bir hastaneye götürülmesinin ardından yakınları ve sevenleri de hastaneye gitti.

Bilgi almak için hastaneye gidenler arasında DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sanatçı Yavuz Bingöl, milletvekilleri ve bazı partililer yer aldı.

Sırrı Süreyya Önder'in son durumu ne?



TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kalp ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alınan Önder'e müdahale devam ediyor. pic.twitter.com/2UcBW2DUcI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 16, 2025

Kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle ameliyata alınan Önder'in sağlık durumuyla ilgili bilgi almak isteyen yakınları, hastanenin acil servisine yönlendirildi.

Önder'in ameliyatı devam ederken, yakınlarının hastanedeki bekleyişi de sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Önder'e geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder'in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan, Önder'in tedavi sürecine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Gül'den Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastane önünde gazetecilere açıklama yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerine saat 22.10'da ihbar geldiğini belirten Gül, Önder'in saat 22.40 gibi hastaneye getirildiğini ifade etti.

Gül, kendilerinin saat 22.50 sularında hastaneye geldiğini kaydederek, "İl Sağlık Müdürümüz, hastane başhekimimiz, rektörümüz, sağlık görevlilerimiz olayın ilk anından itibaren müdahalede bulundular. Şu an biliyorsunuz ameliyatta. Yaklaşık 6-7 saat sürmesi beklenilen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesini hocalarımız sizlerle paylaşacak." diye konuştu.

Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile diğer devlet büyüklerinin meseleyle yakinen ilgilendiğini aktaran Gül, "Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın sonucunu beklememiz gerekiyor. Sevenlerine, herkese 'geçmiş olsun' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hızlı şekilde müdahale edildi"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner ise Önder'e hızlı bir şekilde müdahale yapıldığını söyledi.

Önder'in şu anda büyük bir ameliyatta olduğunu kaydeden Güner, "Rabbim inşallah şifasını verecektir. Şu anda bekleyip dua etmekten başka bir çaremiz yok." dedi.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çavlan Çiftçi de ameliyatın saat 23.30 sularında başladığını ve tüm kardiyoloji ile kalp damar cerrahisi ekiplerinin burada olduğunu dile getirdi.

Kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılmasının büyük bir ameliyat gerektirdiğini vurgulayan Çiftçi, "Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan biri. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi halen devam ediyor. Ameliyatı uzun bir ameliyat. 7-8 saat sürecek bir ameliyat." ifadelerini kullandı.