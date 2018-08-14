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TBMM Başkanı Yıldırım ilk yurt dışı ziyaretini KKTC'ye yapacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ‘TBMM Başkanı’ olarak ilk yurt dışı ziyaretini 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü KKTC'ye yapacak.

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TBMM Başkanı Yıldırım ilk yurt dışı ziyaretini KKTCye yapacak

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ilk yurt dışı ziyaretini 15 Ağustos'ta KKTC'ye gerçekleştirecek.

Yıldırım'ın, KKTC ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

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