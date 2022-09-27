Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mersin'de Polisevi'ne teröristler tarafından yapılan melun saldırıda şehadete yükselen polisimiz Sedat Gezer'e Cenabıhak'tan rahmet, yaralanan polisimize acil şifalar diliyorum. Türkiye terörle mücadelesine kararlılıkla devam edecektir. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.