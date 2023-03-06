Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Şentop, "Deprem felaketinde yaralanan evlatlarımızı, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık." ifadesini kullandı.

Deprem felaketinde yaralanan evlatlarımızı, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık.



Yaşadığımız kötü günlerin izlerini sevgi ve şefkat ile birlikte saracağız.



Rabbimden bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/xTMGUXwPgL