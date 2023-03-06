Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi 01:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan depremzede çocuklara ziyaret
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gören depremzede çocukları ziyaret etti.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
Şentop, "Deprem felaketinde yaralanan evlatlarımızı, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık." ifadesini kullandı.
Deprem felaketinde yaralanan evlatlarımızı, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldık.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 5, 2023
Yaşadığımız kötü günlerin izlerini sevgi ve şefkat ile birlikte saracağız.
Rabbimden bütün yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. pic.twitter.com/xTMGUXwPgL
"Yaşadığımız kötü günlerin izlerini, sevgi ve şefkat ile birlikte saracağız." mesajı veren Şentop, yaralılara acil şifalar diledi.
Etiketler: Mustafa Şentop Deprem
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