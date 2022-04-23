Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 23:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
TBMM Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın teklifini iade etti
[Fotoğraf: AA]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
HDP'li Paylan, sözde Ermeni soykırımının tanınması hakkında hazırladığı kanun teklifini, dün TBMM Başkanlığına sundu.
Meclis Başkanı Şentop, Paylan'ın imzasını taşıyan kanun teklifini, Meclis İçtüzüğü hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.
Şentop'un kanun teklifi konusundaki iade yazısını, 23 Nisan özel oturumu sırasında yazdığı öğrenildi.
Etiketler: HDP Mustafa Şentop TBMM
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