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TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan'ın emellerini gerçekleştirmesine müsaade etmeyeceğiz
[TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 müslüman ülkenin meclis başkanları ile telefonda görüştü. Şentop, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova ile görüşmesinde Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğini ifade etti.
Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Endonezya, Özbekistan, Libya, Afganistan ve Kuveyt olmak üzere 8 müslüman ülkenin meclis başkanları ile telefonda bayramlaştı.
Şentop ile Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova görüşmesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da ele alındı.
Mustafa Şentop, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı bu emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.
Ayrıca ortak askeri tatbikatın, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durduğunun çok somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.
Etiketler: tbmm Azerbaycan ErmenistanSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 19:25
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