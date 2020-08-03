Meclis Başkanı Şentop, Azerbaycan, İran, Tacikistan, Endonezya, Özbekistan, Libya, Afganistan ve Kuveyt olmak üzere 8 müslüman ülkenin meclis başkanları ile telefonda bayramlaştı.

Şentop ile Azerbaycan Meclis Başkanı Sahiba Gafarova görüşmesinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları da ele alındı.

Mustafa Şentop, "Ermenistan'ın Azerbaycan ve Türkiye’ye karşı bu emellerini gerçekleştirmesine asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Ayrıca ortak askeri tatbikatın, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında durduğunun çok somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.