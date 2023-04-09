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Gündem
AA 09.04.2023 20:42

TBMM Başkanı Şentop 28. Dönem milletvekili adaylarına başarılar diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan listelerde yer bulan siyasi partilerin milletvekili adaylarına başarılar diledi.

TBMM Başkanı Şentop 28. Dönem milletvekili adaylarına başarılar diledi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için aday olan tüm isimlere seçim çalışmalarında başarılar diliyorum. Milli iradenin ve demokrasinin kalbi Gazi Meclisimizin yüce çatısı altında görev yapan ve yeni dönemde aday olmayan tüm milletvekillerimize de yaptığı çalışmalar ve sağladıkları katkılar için gönülden teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Şentop, seçim sürecinin sağduyu ve demokratik olgunluk içinde tamamlanması temennisinde bulundu.

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