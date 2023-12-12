Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 12.12.2023 19:04

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'te fenalaşan Bitmez'in sağlık durumuna yönelik açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da fenalaşan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumunun ciddi olduğunu söyleyerek, "İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aramıza döner" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Meclis'te fenalaşan Bitmez'in sağlık durumuna yönelik açıklama
[Fotograf: AA]

Bitmez'in sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Bilkent Şehir Hastanesi'ne gelen Kurtulmuş, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Grup Başkanvekilleri Bülent Kaya ve İsa Mesih Şahin ile görüştü.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve milletvekillerinin de yer aldığı görüşmenin ardından Kurtulmuş, Bitmez’in ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurtulmuş, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk müdahalesi doktor milletvekilleri ve Meclis'in hastanesindeki tıbbi ekiplerce yapılan Bitmez'in çok kısa sürede hastaneye getirildiğini söyledi.

Bitmez'in tedavisinin sürdüğünü anlatan Kurtulmuş, "Doktorlarından aldığımız bilgi durumun ciddi olduğu. Şifa sahibi Cenabıallah, Cenabıallah'tan şifa diliyoruz. İnşallah yapılan bu tıbbi müdahalelere olumlu cevap verir, en kısa süre içerisinde sağlığına kavuşarak tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aramıza döner" diye konuştu.

Kurtulmuş, Bitmez'in eşi ve kızıyla da görüştüğünü dile getirerek, "Ailesi de gayet metin bir şekilde, Cenabıallah'ın şifa sahibi olduğunun bilincinde buradaki yapılan tıbbi çalışmaları dikkatle izliyorlar. Hep beraber dua edeceğiz. Doktorlarımızın gayretleriyle ümit ediyoruz ki başarılı bir sonuç elde edilecek ve Hasan Bitmez Bey, inşallah yapılan tedavilere cevap vererek tekrar aramıza dönecek. Allah şifa versin. Saadet Partisi Grubu'na, ailesine, TBMM'ye ve bütün milletimize de geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyorum" şeklinde konuştu.

ETİKETLER
Numan Kurtulmuş TBMM
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan: Mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:39
Gazze'den 5. hasta tahliyesi
19:13
Gazze'deki hükümet: İsrail 86 gazeteciyi gerçekleri gizlemek amacıyla öldürdü
19:10
İstanbul polisinin yılbaşına kadar sürecek ''huzur uygulaması'' başladı
19:05
Ticaret Bakanlığı "Kargo iade masraflarının tüketicilerin ödeyeceği" iddialarını yalanladı
18:46
Emine Erdoğan: Mazlumların çıkaramadığı ses olmaya devam edeceğiz
18:16
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ son yolculuğuna uğurlandı
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
Kayacık Barajı'ndaki balık ölümleri araştırılıyor
FOTO FOKUS
1 aylık İdris bebeğin kundağı kefeni oldu
1 aylık İdris bebeğin kundağı kefeni oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ