TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türkiye’nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Artık Türkiye’de darbe ürünü olmayan bir anayasa yapılmalı. Türkiye’nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var.

-Meclis’in yeni döneminde hangi düzenlemelere öncelik verilecek?

-İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Meclis’in rolü ne olacak?



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gündeme dair merak edilenleri @trthaber’de yanıtlıyor. https://t.co/TQT4sQHRfN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2023

Türkiye'de darbelerin ürünü olan bir anayasa bütünüyle konuşulmalıdır. Çok ciddi şekilde toplumun farklı kesimlerinin işin içine dahil olduğu, bu sürecin sonunda olabilecek en yüksek mutabakatla, bu anayasanın yapılması sürecini TBMM'nin öncülük yapması lazım.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılından bahsediyoruz. Bunun çok temel hususlarından biri Türkiye'nin kendi iç yapısını çok sağlam hale getirmesidir. Bunlardan biri de anayasadır. Anayasalar, siyasi partiler yasası, seçim yasaları, meclis iç tüzükleri bir ülkenin demokratik standartlarını belirleyen temel metinlerdir. Dolayısıyla Türkiye burada yeni bir anayasa, çağdaş, sivil, katılımcı, kapsayıcı ve milli bir anayasanın oluşması için vaktin geldiğini düşünmemiz gerekir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Artık Türkiye’de darbe ürünü olmayan bir anayasa yapılmalı. Türkiye’nin gelecek yüzyılını yüklenecek bir anayasaya ihtiyaç var. pic.twitter.com/zVirKeOdTT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 21, 2023

Cumhuriyetin ikinci asrına başladığımız bu 28. Dönem parlamentosunun böyle bir özelliği var. İkinci asra giriyoruz. Çok büyük iddialarıyla, dünya ülkeleriyle yarışabilecek ve bu yarışta öne geçebilecek hedefini önüne koymuş bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bunu sırtlanacak, yüklenecek ve milletin görev verdiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Onun için TBMM'nin bu insiyatifi yerine getirmesi kanaatindeyim. Bunun için de tabi siyasi bir iklimin oluşması lazım. Yani bazı grupların, bazı kişilerin istemesi yetmez. Bu anlamda Türkiye'de halkı temsil eden bütün siyasi görüşlerin yeni bir anayasa konusunda söze, tartışmaya, fikir oluşturmaya katılması lazım.

"TBMM'nin öncülük etmesi gerekir"

Üniversitelerin, aynı şekilde STK'ların yani Türkiye'nin gelecek yüzyılını yüklenebilecek bir metne inancı olan herkesin bu sürece destek vermesini temenni ediyoruz. Bunun için de siyaset ve siyasetin merkezi olan TBMM'nin öncülük etmesi gerekir. Dediğim gibi bu her şeyden evvel iklim meselesidir. Bu iklimin oluşturulmasını sağlayacağız. Tartışacağız, fikirlerimizi, kanaatlerimizi ortaya koyacağız. Belki bu anlamda çok geniş tabanlı bir çalışma gerçekleşecek. Bunların hep beraber, yöntemi bulunur, usulü bulunur.

Bunları yaptıktan sonra samimiyetle, iyi niyetle Türkiye'nin, halkın, milletimizin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir anayasa çalışması ortaya konulur. Bunun için parlamento çoğunluğuna ihtiyaç var. Türkiye'de 85 milyonun anayasası olması lazım. Bunun için olabilecek en yüksek çoğunlukla, ümit ederiz ki parlamentoda çok büyük bir katılımla, 400'ü aşan bir oyla geçer. En azından 360'ı geçecek bir oylamayla, referanduma gidebilecek bir güçle yeni bir anayasını yapılması mümkün olur.