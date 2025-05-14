Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 14.05.2025 16:42

Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine 25 yeni ürün daha eklendi.

Taklit ve hileli gıda listesi güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Etli ekmek harcında sakatat tespit edildi

Listede son olarak 13 Mayıs'ta yapılan güncelleme ile 2'si sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 25 yeni ürün daha eklendi.

Listede kekikten karabibere, kıymadan sucuğa birçok ürün yer aldı. Buna göre, denetimler sonucu İstanbul'un Pendik ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda satışa sunulan pişmiş etli ekmek harcından alınan numunelerde, sakatat tespit edildi.

Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 2 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde üretim yapan bir firmanın sumak baharatına gıdada kullanımına izin verilmeyen boya karıştırıldığı da belirlendi.

Listeye ulaşmak için tıklayınız

ETİKETLER
Alo 174 Gıda Hattı Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı Ekmek
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:43
Katar ile Boeing arasında 200 milyar dolarlık anlaşma imzalandı
17:46
Üniversite öğrencileri köy köy gezerek ilk yardım eğitimi veriyor
17:12
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için sağanak uyarısı
17:35
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı
16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 ülkenin büyükelçisini kabul etti
17:44
Bakan Göktaş: Engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırdık
Trablus'ta çatışma bölgelerinde oluşan maddi zararı görüntülendi
Trablus'ta çatışma bölgelerinde oluşan maddi zararı görüntülendi
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
Kassam Tugayları İsrail askerlerini hedef aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ