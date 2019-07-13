15 Temmuz gecesi darbecilerin ilk hedefi Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Özel Harekat Başkanlığıydı. En ağır karşılığın özel harekattan geleceğini bilen darbeciler, çatışmayı göze alamayarak vatan evlatlarının üzerine bomba yağdırdılar.

İhanet gecesi, yaşananların haberini alan özel harekat polisleri hemen silah başına koştu. Darbecilerin olduğu noktalara gitmek, o yerleri darbecilerden temizlemek için harekete geçmişlerdi ki hainlerin hedefi oldular.

43 polis ve bir cami imamı şehit düştü

Bombalar o gece öylesine büyük bir şiddette yağdı ki taş üstünde taş kalmadı, patlamaların etkisiyle silahlar bile eridi.

Saldırıdan sağ çıkanlar önce yaralı arkadaşlarını hastaneye taşımak istedi. Ancak hainler, buna bile izin vermedi.

43 polis ve bir cami imamı şehit düştü o hain gecede. Özel harekat polisleri, acılarına ve engellemelere rağmen göreve koştu, işgal edilen pek çok noktayı temizledi.

Havacılık Daire Başkanlığı'nda 7 kahraman şehit edildi

Darbeci hainlerin hedefi sadece özel harekat değildi. İlk vurdukları adres hemen yanı başındaki Havacılık Daire Başkanlığı'ydı.

Helikopterleri engellemek için darbecilerin attığı bombalar, 7 kahramanı şehit etti.

Bombalara, kurşunlara rağmen emniyet de düşmedi

Darbecilerin ele geçirmek isteyip de bozguna uğradığı noktalardan biri de Ankara Emniyet Müdürlüğü idi. Zırhlı Personel Taşıyıcılar ile gelen darbeciler, polis ve vatandaşların üzerine kurşun yağdırdı. Ancak hainler, tahmin bile edemeyecekleri bir direnç ile karşılaştılar.

Amaçlarına ulaşamayınca tıpkı diğer noktalarda olduğu gibi Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nü de bombaladılar.

Gün ağarana dek süren mücadele, geride kayıplar bıraksa da darbecilerin amacına ulaşması engelledi.

Bombalara, kurşunlara rağmen emniyet de düşmedi o gece. Geride 2 şehit, 51 de gazi bıraktı.

15 Temmuz'da hasar gören bina yıkıldı, yenisi yapıldı

Darbe girişimi gecesinde uçak ve helikopterden saat 01.01'de açılan ateş ile atılan bomba sonucu hasar gören 10 katlı hizmet binası yıkıldı. 2018'de inşasına başlanan yeni bina, kısa bir süre içerisinde tamamlandı.

10 kat yerine 7 kat olarak inşa edilen ve eski binaya oranla daha geniş kullanım alanına sahip binada, ferah çalışma ofisleri ve nezarethanelerin yanı sıra yemekhane ile sosyal alanlar da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz pazartesi açılışı yapılması planlanan binanın çevre düzenlemesinin devam ettiği ve iç dekorasyonunun da kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Haber: Rasim Kılıç-Berrin Yücesan

Kamera: Seyit Taşdelen-Bülent Turgut