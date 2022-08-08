Haber Giriş: 8 Ağustos 2022 Pazartesi 08:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl yüklü 2 gemi daha Ukrayna'dan yola çıktı
[Dün 4 gemi daha Ukrayna'dan yola çıkmıştı. Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, 11 bin ton soya ve 48 bin ton Mısır taşıyan 2 geminin Ukrayna'dan yola çıktığını açıkladı. Dün hareket eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul'a demirleyecek, yarın ise gemilerin denetimi yapılacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatının sürdüğü belirtildi.
Bu sabah; İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den, İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti.
Dün hareket eden ve İstanbul’a seyrine devam eden 4 gemi bu akşam saatlerinde İstanbul’a demirleyecek ve yarın denetime tabi tutulacak.
1️⃣ Müşterek Koordinasyon Merkezinin çalışmaları kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2022
Bu sabah;
▪️İtalya’ya 11 bin ton soya taşıyan SACURA isimli gemi Yuzni’den,
▪️İskenderun’a 48 bin 458 ton mısır taşıyan ARIZONA isimli gemi Çernomorsk’tan hareket etti.
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