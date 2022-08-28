Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 08:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı sürüyor: Ukrayna'dan 6 gemi daha hareket etti
[AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan altı geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında 6 gemi daha yola çıktı.
Açıklamada, Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" ifadeleri yer aldı.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2022
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.#MSB
Etiketler: Gemi Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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