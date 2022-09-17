Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 14:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna'dan 2 gemi daha hareket etti
[AA (arşiv)]
Milli Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 2 gemi daha çıkış yaptı.
Ayrıca hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacak.
Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 2 gemi daha hareket etti. Ayrıca, hareket etmek üzere hazırlıkları tamamlanan 7 geminin de hava şartlarına bağlı olarak seyre çıkışı planlanacaktır.#MSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna
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