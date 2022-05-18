Terörle mücadele, yurt içi ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!



Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oHXTZKBgeL