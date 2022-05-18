Haber Giriş: 18 Mayıs 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele, yurt içi ve sınır ötesinde güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristin komandoların başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2022
Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oHXTZKBgeL
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Barış Pınarı Harekatı
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