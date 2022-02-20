Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.