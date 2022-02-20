Haber Giriş: 20 Şubat 2022 Pazar 11:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Taciz ateşi açan 14 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröristlere karşı mücadelesi başarıyla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 14 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.
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