Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyinde, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek." ifadesi kullanıldı.
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