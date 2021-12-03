Tel Abyad'da yaşayan 61 yaşındaki Hamide Tahri, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünün en yakın şahitlerinden biri.

Bir kardeşini rejime, diğer kardeşini teröre kurban veren Tahri, terör örgütünün yaptığı işkenceleri anlattı.



“Kardeşim Eymen işkence görerek hayatını kaybetti”

"Bir kardeşimizi Hafız Esed'in hapishanelerinde kaybettik. YPG bölgeye girdiğinde ilk rejim muhaliflerine odaklandı, çok sayıda rejim muhalifi YPG tarafından hapse atıldı ve işkenceye uğradı. Kardeşim Eymen de hapse atıldığında ağır şeker hastasıydı ve hapiste işkence görerek hayatını kaybetti."



“YPG’nin bölge halkının refahını sağlamakla hiçbir alakası yok”



"Dışarıda yaptıkları propagandanın aksine YPG'nin bölge halkının güvenliği ve refahını sağlamakla hiçbir alakası yoktu. Yaptıkları her şey bölgenin tahribine yol açıyordu. İnsanların ahlaki ve kültürel değerlerini değiştirdiler, fuhuş ve uyuşturucu yayıldı. Şu an işgal ettikleri bölgelerde halkın ahlakını bozmaya devam ediyorlar. İnsanların arazilerine el koyuyorlar, zorla göç ettiriyorlar.

Avrupa YPG'ye mali yardım, ABD ise silah yardımı yapıyor. Eğer Amerika ve Avrupa yardımı olmasa YPG bu bölgede bir gün bile kalamazdı."



Barış Pınarı Harekatı bölgede terörü temizledi.



Hamide Tahri, şimdi kardeşlerinden emanet çocuklara temiz bir gelecek sağlamak için mücadele ediyor.

Kamera: Çağlar Öztürk