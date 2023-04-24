Stratcom Afet İletişim Forumu yarın Ankara'da başlayacak

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından, afet iletişimini uluslararası bir perspektiften ele alacak Stratcom Afet İletişim Forumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılış konuşması ile başlayacak foruma, 14 ülkeden stratejik iletişim alanında uzman isimler, liderler, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile medya profesyonellerinden oluşan 54 konuşmacı katılacak.

Toplam 2 gün sürecek ve 9 panel ile 7 ayrı konuşmadan oluşacak forumda risk iletişiminden dezenformasyonla mücadeleye, kriz yönetiminde teknoloji uygulamalarından medya etiğine, vatandaş odaklı ve katılımcı iletişim yaklaşımına kadar pek çok konu kapsamlı şekilde ele alınacak.

Forumun ilk gününde, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünü yapacağı ve depremden etkilenen illerde çalışmalar yürüten basın mensuplarının konuşmacı olarak katılacağı Afet Hattında Medya Paneli düzenlenecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri de devlet-millet iletişimi, saha çalışmaları, dirençli toplum inşa etme ve iyileştirme çalışmalarının iletişim boyutunun ele alınacağı Acil Durumlara Karşı Dirençli İletişim Ekosistemi İnşası Paneli'nde bir araya gelecek.

Panele, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Anadolu Ajansı Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Karagöz ile AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar katılacak.

Afet bölgesinde barınmadan sağlığa, beslenmeden arama kurtarma çalışmalarına kadar çeşitli alanlarda faaliyet yürüten sivil toplum temsilcileri ve gönüllüler yeniden inşa ve ihya sürecinde gönüllülüğün önemini aktarmak üzere Sivil Toplum ve Gönüllülük Paneli'nde bir araya gelecek.

Afet, risk yönetimi, kriz yönetimi ve acil durumlarda teknoloji ve inovasyon uygulamalarının irdeleneceği Kriz ve Risk Yönetimine Teknoloji Uygulamaları Paneli'nde de deprem sonrası analizleri sosyal medyada takip edilen Tokyo Üniversitesi'nden Prof. Hidenori Watanave konuşacak.

Yabancı uzman ve akademisyenler tecrübelerini aktaracak

Forumda ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi Latin Amerika ve Karayipler Direktörü ve Türkiye'de BM Deprem Müdahale Saha Koordinatörü olarak görev yapan Shelley Cheatham bir konuşma yapacak.

Dünyanın en geniş haber ve dijital içerik veri tabanlarından birine sahip olan GDELT Projesi kurucusu Kalev Leetaru, dünya medyasının gözünden depremin nasıl işlendiğine dair yapay zeka temelli çalışmasını anlatacak.

Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü eski sosyal medya birim sorumlusu Dante Licona da Afetlerde Dirençli İletişim başlıklı bir sunum gerçekleştirecek.

Forumun ikinci günü ise Türkiye'de mukim yabancı misyon şeflerinin katılım göstereceği "Seninleyiz Türkiye, Afetlerde Uluslararası Dayanışma Paneli" ile başlayacak. Sınır Tanımayan Kahramanlar Paneli'nde ise Almanya, Güney Kore, İspanya, Azerbaycan ve Polonya'dan ülkemizdeki arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin iletişim uzmanları deneyimlerini aktaracak.

Afet, Kriz ve Risk İletişiminde Yeni Yönelimler Paneli'nde, dünyanın afet ve kriz iletişimi alanındaki önde gelen akademisyenleri alandaki yeni yönelimleri masaya yatıracak.

Forumda, afet iletişiminde görsel dil ve anlatımın ele alınacağı "Afetin Hikayelerini Anlatmak" ve afet dönemlerinde kamuoyunu doğru ve hızlı bilgilendirme ve dezenformasyonla mücadele yöntemlerinin değerlendirileceği "Afet Dönemlerinde Hakikat Mücadelesi" panelleri de yapılacak.

Mentalizm uzmanı Korzay Koçak, uluslararası medyada başarılı afet haberleriyle bilinen gazeteci Trent Murray ve Türkiye Risk Raporu Direktörü Prof. Davut Pehlivanlı da afet iletişimi ile ilgili sunumlar yapacak. İki bine yakın yerli ve yabancı katılımcının İletişim Başkanlığı tarafından Ankara'da ağırlanacağı forum, ulusal ve uluslararası medya ve enformasyon politikalarına yön veren üst düzey yetkililerin tecrübe paylaşımına da olanak tanıyacak.

Ayrıca forum kapsamında gerçekleştirilecek Afet İletişim Eğitimi ve afetlere karşı etkin iletişim senaryolarını içeren tatbikat formatındaki "Ulusal Afet İletişimi Tatbikatı Hackathonu" ile kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplumun afetlere yönelik iletişim stratejilerini hazırlaması adına kapasite geliştirme imkanı sağlanacak.