NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu.

Stoltenberg, konuşmasında şunları kaydetti;

(Türkiye'deki depremler) İttifakımızın topraklarında NATO’nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felakettir.

NATO’nun tüm ülkelerinde vatandaşlarımız milyonlarca euroyu Türkiye'ye aktarmak için kampanya düzenliyor. Bunlar dayanışmamızın bir sembolü.

İsveç ve Finandiyanın üyelik süreci

Her iki ülkenin İsveç ve Finlandiya’nın başvurusunu onaylama zamanının geldiğini düşünüyorum. Her iki ülke de önemli adımlar attı. Silah ihracatı ile ilgili kısıtlamaları kaldırdılar. İsveç Anayasasını değiştiriyor. Onaylama zamanının geldiğine inanıyorum.

Kuranı Kerim'in İsveç’te yakılmış olmasının Türkiye’de güçlü reaksiyonlar ortaya çıkardığını biliyorum. Kutsal kitabın yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu düşünüyorum. Müslümanların duygularını anlıyorum, bu fiili güçlü şekilde şiddetle kınadım.