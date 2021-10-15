Haber Giriş: 15 Ekim 2021 Cuma 10:39Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten alınacak
Bugün itibarıyla sosyal yardım başvuruları e-Devlet'ten alınacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'na katıldı.
Bakan Yanık, bugünden itibaren sosyal yardım başvurularının e- Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.
"Artık ihtiyaç sahiplerinin farklı kurumlardan belge toplamasına gerek kalmayacak. Vatandaşlarımız, ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz."
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