Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sosyal Yardımlarda Çocuk Refahı Konferansı'na katıldı.

Bakan Yanık, bugünden itibaren sosyal yardım başvurularının e- Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

"Artık ihtiyaç sahiplerinin farklı kurumlardan belge toplamasına gerek kalmayacak. Vatandaşlarımız, ihtiyaç duyduğu desteğe daha kolay ulaşmış olacak. Böylece halkımızın hizmetlerimize kolayca ulaşmasını sağlayacak önemli bir adım daha atıyoruz."